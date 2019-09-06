السماء تمطر آيفون في مدينة ملاهي (شاهد)

نشرت وسائل إعلام عالمية وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لرجل يتعرض لموقف مثير أثناء ركوبه إحدى الألعاب بمدينة الملاهي الاسبانية.

ويظهر في المقطع المتداول، رجل كان يجلس في الصف الأول وبجواره فتاة في لعبة "أفعوانية" بمدينة الملاهي الاسبانية، حيث كان يعيش لحظة من الإثارة مع تحرك اللعبة.

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والتقط الرجل بشكل مفاجئ هاتف "آيفون" كان قد سقط باتجاهه، لتظهر على وجهه ملامح الفرح كما لو أنه فاز بكأس ما، ليبادر بمصافحة أحد الأشخاص الجالسين في الصف الثاني.

وعلق الكثيرون من الذين تابعوا الفيديو بمواقع التواصل على أن الهاتف يمكن أن يكون قد سقط من أفعوانية أخرى من يد أحد الزوار.