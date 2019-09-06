متى اجازة اليوم الوطني ١٤٤١ - السعودية ؟

أعلنت السلطات الرسمية في المملكة العربية السعزدية، يوم الجمعة 6 سبتمبر 2019، عن موعد إجازة اليوم الوطني 1441 هجري في المحافظات كافة عن السنة الحالية.

وذكرت السلطات الرسمية في تصريح صحفي أوردته وسائل إعلام محلية أن إجازة اليوم الوطني 89 في المملكة العربية السعودية سيكون يوم الاثنين 24 محرم 1441 هجري، 23 سبتمبر 2019 في جميع المحافظات.

الجدير ذكره أنه في إجازة اليوم الوطني تُعطل كافة الهيئات والمدارس بالمملكة السعودية، حيث يحتفل المواطنون بهذا اليوم بمناسبة توحيد المملكة منذ عام 1932 أي قبل حوالي 87 سنة.

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ويوم الأربعاء الماضي، تصدر وسم "بنت الوطن رانيا الفردان"، مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حيث يرجع ذلك إلى هدية قدمتها المصورة إلى بلادها بمناسبة اليوم الوطني 89.

وحول قصة رانيا الفردان، فإن المصورة السعودية عبر احد المنصات على سناب شات تقديمها هديه للوطن بأعمالها في اليوم الوطني 89 . روّج هذا الهاشتاق بالتزامن مع الفيديو المرفق في الأسفل.

وحول هذا اليوم، فقد أقر الملك عبدالله أنه اعتبارا من اليوم الوطني الخامس والسبعين الذي كان سنة 2005، فإنه يصبح إجازة رسمية بالدولة، حيث شهد عام 2009 افتتاح الملك عبدالله بن عبد العزيز جامعة الملك عبدالله للعلوم التقنية بمشاركة العديد من رؤساء دول العالم.