كيم كارداشيان تكشف لأول مرة عن فعل ارتكبته وندمت عليه

كشفت النجمة الاستعراضية الأمريكية كيم كارداشيان، عن تصرف ارتكبته نتيجة تعاطيها الكحول ، الأمر الذي أثار ندمها ودفعها إلى مقاطعتها.

وأقرت نجمة تلفزيون الواقع كارداشيان في مقطع من حلقة جديدة لبرنامجها الواقعي "Keeping up with The Kardashians"، أنها كانت حامل في طفلها الرابع من أم بديلة، وهي في حالة لاوعي، تحت تأثير الكحوليات.

وقالت "كارداشيان"، في اعترافها، إنها كشفت عن حملها الرابع لأحد الأشخاص، وهي مخمورة، في الحفل السنوي الذي يقيمه أهلها في شهر ديسمبر/كانون الأول، بمناسبة أعياد الكريسماس.

وأشارت إلى أنها ارتكبت خطأ عندما أفصحت عن حملها الرابع، وهو ما يجعلها ممتنعة عن تناول الكحوليات، حيث استقبلت طفلها الرابع "سالم" في شهر مايو/أيار الماضي.

Advertisements

وتعاني نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية من أصل أرميني، من مشاكل تمنعها من الحمل، فليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها كيم إلى الأم البديلة فقد قامت بذلك من قبل مع ابنتها شيكاغو.

وغردت كيم، البالغة من العمر 38 عاما والتي لديها شركات مكياج وعطورات، عبر حسابها على موقع "تويتر"، بعد استقبالها لمولودها الجديد: "إنه هنا وهو مميز!"، وأضافت وهو توأم شيكاغو، أنا متأكدة أنه سيتغير عندما يكبر، لكنه الآن يشبهها كثيرا.

يشار إلى أن كارداشيان أعلنت في يناير/كانون الثاني، أن أصغر فرد في عائلة كارداشيان سيأتي قريبا، وقررت النجمة الامريكية استخدام الأم البديلة، وذلك بسبب إصابتها بتكلس المشيمة، وهي حالة خطيرة تصبح فيها المشيمة مرتبطة بعمق بجدار الرحم، وفق وكالة سبوتنيك.