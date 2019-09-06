نشر فيديو مسيء لفنانة مصرية شهيرة - شاهد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مسيء لفنانة مصرية يزعم أنها تتحدث فيه بأن الرسول محمد أتاها في المنام قبل الاعتزال، الأمر الذي دفعها للاستعانة بمباحث الانترنت.

وبحسب الفيديو المسيئ والمتداول عبر مواقع التواصل للفنانة المصرية المعتزلة عبير الشرقاوي، تقول فيه "إن النبي محمد، جاءها في المنام قبل اعتزالها الفن، وقال لها إنه سوف يتجوزها في الجنة إذا أوقفت فعل الفاحشة".

وأعربت الفنانة عبير الشرقاوي، عبر منشور لها على موقع "فيسبوك"، عن استيائها من هذا الأمر، وقالت إنها حاولت لعدة مرات التواصل مع جهة مختصة لحذف الصورة، وعقاب من قام بهذا الفعل" وفق ما نقله موقع سبوتنيك.

وقالت شرقاوي عبر حسابها الرسمي: "أنا محتاجة مساعدة، يوجد فيديو على "يوتيوب" بيقول كلام غير حقيقي عني والفيديو مزعج جدآ وحاطط صوري وصور هندية على إنها أنا".

Advertisements

وأضافت "كل الكلام إللي فيه غلط وللأسف منقول من أكتر من جهة، أرسلت لهم عده مرات وأبلغتهم إن الكلام مش حقيقي خاصة إنهم جايبين سيرة رسول الله مع كلام أهبل، معملوش حاجه وواضح إن مقرهم خارج مصر، حد يعرف يتواصل مع يوتيوب وريبورتات ولا إيه إللي ممكن يتعمل، أنا كمان من فترة حاولت مع نمرة مباحث الإنترنت ومبيردوش هل حد يعرف هي فين".

كما وصفت عبير الشرقاوي الفيديو المسيء لها، في مكالمة هاتفية، لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بأنه "سخيف جدا"، مشيرة إلى أنه "عبارة عن تأليف إنسان مريض، ويدعي كلام إني شفت الرسول صلى الله عليه وسلم، وجالي في المنام وقالي هتجوزك في الجنة لما تبطلي فاحشة".

وتابعت: "الحمد لله، عمري مانشرت الفاحشة، لا قبل اعتزالي أو أثناء شغلي، حاولت كتير أتواصل مع القناة ووضحت حقيقة الأمر، ولكن مردوش بس اكتشفت أنهم خارج مصر، حاولت التواصل مع مباحث الإنترنت مردوش عليا ولا حتى على الخط الساخن".

والفنانة عبير الشرقاوي هي ممثلة مصرية تبلغ من العمر 49 عاما وهي ابنة المخرج جلال الشرقاوي، تخرجت في الجامعة الأمريكية قسم المسرح، وعملت في التمثيل أثناء دراستها