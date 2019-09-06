تراند اليوم : القبض على اكبر شبكة دعارة فى مصر ومجموعة من اصحاب المواقع الاباحية

القبض على اكبر شبكة دعارة فى مصر ومجموعة من اصحاب المواقع الاباحية

شبكة دعارة : نجحت وزارة الداخلية المصرية فى القبض على اكبر شبكة دعارة فى مصر

حيث قامت بضبط 15 متهما من اصحاب المواقع الاباحية يقومون بنشر الرذيلة بشكل مباشر على الانترنت

ويروجون ايضا لانتشار الرزيلة بشكل كبير كما ينشرون فيديوهات جنسية لرجال مع نساء.

كما تم القبض على مجموعة من النساء ومعهم مجموعة من الرجال فى حالة تلبس وهم يمارسون الرزيلة

واصحاب المواقع الاباحية يسجلون لهؤلاء مايقومون به من اعمال منافية للاداب ثم يقومون بعرضه على المواقع .

وبمتابعة المواقع متابعة جيدة من قبل الرقابة على المواقع بوزارة الداخلية تم التوصل الى اصحاب تلك المواقع وتم ضبطهم متلبسين .

وتعمل وزارة الداخلية دوما على محاربة هؤلاء الخارجين عن القانون والذين يفسدون الذوق العام ويروجون للفسق بشكل كبير.

كم تم السيطرة على المواقع الاباحية واغلاقها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها .

وسيتم التحقيق مع هؤلاء فى تهمة نشر الفسق واحالتهم الى المحاكمة .

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شبكة دعارة

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