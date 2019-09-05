شاهد: برنامج اكلناها مع الشيف انطوان بث مباشر على تردد قناة لنا

يستضيف الفنان السوري باسم ياخور، اليوم الخميس، في برنامجه الأسبوعي "أكلناها" الشيف اللبناني انطوان، والذي يبث على تردد قناة لنا السورية.

(الحلقة لم تبدأ بعد)

وشارك الفنان ياخور، صورة عبر خاصية الستوري في موقع التواصل الاجتماعي انستقرام ظهر فيها لسان نمر و أرفقها ياخور بالعبارة التالية: “لسان النمر يمتاز بخشونته كي يساعد النمر في سلخ جلد فيسته،و يعتبر ثاني أخطر لسان في العالم بعد لسان المرأة".

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وأبدى المتابعون إعجابهم بالصورة التي وضعها ياخور في خاصية الستوري وتفاعلو مع الصورة بشكل كبير بينما لاقت الصورة الكثير من الاستهجان و النقد من الجنس الآخر الذي وصف ياخور بالعنصرية تجاه الرجال و تهجموا عليه بوصفه بالرجل النرجسي

وكان باسم ياخور قد استضاف الحلقة الماضية، النجمة السورية صفاء سلطان في برنامجه أكلناها وأثارت حلقتها الكثير من الجدل، حيث اتهمها بعض نشطاء الشعب الاردني بالسخرية من لكنتهم.

تردد قناة لنا: 12360 رأسي