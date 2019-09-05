موعد حفل الفنان هيثم خلايلة في روابي برام الله

يحيي الفنان الفلسطيني هيثم خلايلة، يوم السبت القادم الموافق 7/9، حفلا فنيا على مدرج روابي في مدينة رام الله .

وفي وقت سابق، أطلق الفنان خلايلة أغنية “يا غزالة” من كلمات: ريمون سالم، موسيقى: جهاد حدشيتي، إخراج: عماد رحيم، تسجيل: محمد القيسي ، وتوزيع عمر الصباغ، تصوير :عماد رحيم، ولاقت أغنية “يا غزالة ” إعجاب الجمهور من جميع انحاء العالم .

وجاءت الأغنية مختلفة سواء من خلال اللحن أو اختيار الكلمات البسيطة والسهلة وكذا الرومانسية ، أو من خلال التقنية العالية في تصوير الكليب الذي صور في لوس انجلوس التي تعرف بطبيعتها الخلابة.