رابط الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة ٢٠١٩_ تظلمات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية اليوم نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني، التي ينتظرها طلاب الثانوية العامة، الذين أخفقوا في بعض المواد الدراسية ولم يحصلوا على درجة الحد الأدنى للنجاح، لتأتي امتحانات الدور الثاني كتعويض للدرجات التي فقدوها في امتحانات الدور الأول.

وقد ظهرت نتيجة الدور الثاني من الثانوية العامة ليتعرف الطلبة والطالبات على نتائج إمتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة، والتي جاءت بنسبة نجاح 92.6%، ومن خلال موقع وكالة سوا الاخبارية سنعرض لكل طلاب وطالبات الثانوية العامة نتيجة الدور الثاني.

وظهرت نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، وبدأ كثير من الطلاب في البحث عن نتائجهم، ليتقدموا للخطوة التي تليها؛ وهي إما أن يقدموا طلب تظلم من النتيجة، وذلك في حالة إذا رأى الطالب أن درجاته في مادة أو أكثر هي أقل مما يستحق، وعليه فانه يجب عليه معرفة موعد تقديم التظلم، وماهي خطوات وطريقة تقديم طلب التظلم.

وقررت وزارة التربية والتعليم المصرية فتح باب تقديم طلب تظلم لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني وذلك بدءاً من يوم الخميس 29/8/2019، ويستمر استقبال طلبات التظلم لمدة أسبوعين.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني هنا