السودان : حمدوك يحدد موعد استئناف الدراسة في المدارس والجامعات

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الخميس، قرارا بالتوافق مع وفد من لجنة المعلمين السودانيين باستئناف الدراسة، في 15 من شهر ستمبر الجاري، وذلك بعد مفاوضات استمرت لعدة أيام.

وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي وصل "سوا" نسخة عنه، له إن حمدوك تسلم مذكرة لجنة المعلمين السودانيين الخاصة باستئناف العام الدراسي.

وقال عمر بابكر حسن عضو اللجنة، في تصريح صحفي بعد الاجتماع، إن رئيس الوزراء أكد ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق في المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن اللجنة سوف تساند عبر تحالف "تجمع المهنيين السودانيين"، برامج الحكومة الانتقالية لتنفيذ أهداف الثورة السودانية، موضحا أن الإجتماع أكد ضرورة إستئناف الدراسة مع العمل بصورة جادة على معالجة الأمور المتعلقة بتوفير متطلبات استئناف العام الدراسي.

وأوضح بابكر أن المذكرة تضمنت عدة محاور تتعلق باستئناف العام الدراسي والمطالبة بالاهتمام بقضايا التعليم وإعطائها الأولوية، فضلا عن تحسين أوضاع المعلمين الوظيفية.