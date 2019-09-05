الاكثر متابعة اليوم - حبس سيدة الأعمال منى الغضبان بسبب فيديو جنسي مع خالد يوسف

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حوادث
قررت النيابه العامة حبس منى الغضبان سيدة الاعمال أربعه أيام بسبب ظهورها فى فيديو جنسى مع المخرج خالد يوسف.
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الإثنين: 02 / 09 / 2019 - 11:16 مساءً
بسبب مصروف البيت…سائق يذبح زوجته ويلقى ابنه الوحيد 3 سنوات من الرابع
الجمعة: 30 / 08 / 2019 - 3:32 مساءً
موظف يذبح زوجته في ظروف غامضة
الجمعة: 30 / 08 / 2019 - 3:17 مساءً
نفوق 6 رؤوس ماشية فى حريق حظيرة مواشى بالفيوم
الجمعة: 30 / 08 / 2019 - 11:40 صباحًا
انتحار طالبة جامعية بالحبة السامة
الأربعاء: 28 / 08 / 2019 - 7:45 مساءً
انتحار طالبة …لرفض أبوها زواجها من حبيبها
الأحد: 25 / 08 / 2019 - 9:33 مساءً
ذبح عامل زراعي على يد نجل عمه بسبب لعب الأطفال