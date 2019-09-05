شاهد: نجوى كرم تطرح كليب اغنية بعشق تفاصيلك

طرحت المطربة اللبنانية نجوى كرم، فيديو كليب لأغنيتها الجديدة "بعشق تفاصيلك"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد يومين على اطلاق النسخة الصوتية.

وفي وقت سابق، تصدّر هاشتاغ "نجوى كرم من كل لبنان" موقع "تويتر"، وأثار تساؤلات حول طبيعة العمل الذي ستقدّمه نجوى مع المخرج وليد ناصيف.

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وقد اعتمدت نجوى سياسة التشويق، فنشرت في البداية صورة لها على "تويتر" منذ أسبوع ، وعلقت عليها قائلة :" نحنا جاهزين، 48 ساعة ونلتقي"، منوهة عن فيديو كليب جديد في إطار وقالب غير تقليدي وربما هو الفريد من نوعه في منطقتنا.

واعتمد على التصوير عبر الهواء مباشرة من خلال تواجدها في مدينة " زحلة "، ليشاهدها جمهورها عبر النقل الفضائي الحي من كافة المناطق كي تشاركهم فرحتها، وكذلك تلقي ردود أفعالهم فور اللحظات الأولية لانطلاق التصوير وهو الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ الفيديو كليب بالوطن العربي.

اغنية بعشق تفاصيلك من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طوني سابا، وإخراج وليد ناصيف، وبمشاركة نخبة من العاملين في مجال الصوتيات.