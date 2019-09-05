شاهد: معلم يبتكر طريقة مثيرة لمنع الغش بالامتحانات

تقدم عشرات أولياء أمور الطلبة في مدرسة "باشيللريز10 السبينال"، بولاية تلاكسكالا وسط المكسيك، بطلبات لفصل معلّم بعد أن غطى رؤوس الطلاب داخل الفصل الدراسي، بصناديق كرتونية بهدف منعهم من الغش.

ووصف الآباء في بيان صدر عنهم، أن سلوك مدرّس مادة الأخلاق والقيم، لويس تكسيس، "مذل"، مطالبين في الوقت ذاته ”بتوفير حقوق للطلبة، واستبعاد ما اعتبروه عنفًا لا يغتفر تجاه أبنائهم".

من جهتها، ردت إدارة المدرسة، بأنها تحترم الإنسان والحقوق الفردية، مبينةً أن سلوك المدرس مع طلبته، كان بمثابة "تمرين ديناميكي" لمساعدتهم على تطوير التعلم النفسي الحركي، الذي ينعكس على العلاقة بين الوظائف المعرفية والحركة البدنية، موضحة أن الطلبة وافقوا عليه قبل تنفيذه.