عقوبة قاسية جدًا ضد معلم تحرش بأحد طلابه

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، حكمًا قاسيا بحبس معلم مدى الحياة، لاتهامه بالتحرش بأحد طلابه في المرحلة المتوسطة.

ووفق صحيفة "القبس" المحلية، فإن المحكمة أصدرت حكمها بعد رفضها تنازل المجني عليه، معتبرة أنّ القضية غير أخلاقية، وتستوجب أقصى عقوبة.

وكشفت مصادر مطلعة أنّ "شذوذ المعلم لم يجر اكتشافه داخل الحرم التعليمي، لكنه كان يحصل على حسابات بعض الطلاب في (سناب شات)، حيث يراسلهم في الـ(دايركت) بعد انتهاء الدوام في المدرسة، ويرسل للطلاب صورًا خادشة للحياء".

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واكن المعلم يقوم بمواعدة أحد الطلبة الذي قام بالتحرش به، ولم يرتكب ما ينوي القيام به بالشكل الكامل، لكنه واجه تهمة هتك عرض، ما دفع المحكمة لإصدار حكمها الآنف.