تراند اليوم : عريس عنتيل فض بكارة زوجته ليلة الحنة وفى ليلة الدخلة ادخلوه اهلها القبر

عريس عنتيل فض بكارة زوجته ليلة الحنة وفى ليلة الدخلة ادخلوه اهلها القبر

عريس عنتيل : وليس عنده صبر واحمق ، ظل خاطبا لزوجته اكثر من عام ولكنه مع الاسف الشديد لم يصبر 24 ساعة

حدث ذلك فى احدى القرى الريفية وكان الشاب الوسيم الذى تقدم لخطبة بنت جميلة من اسرة كبيرة يشار لعائلتهم بالبنان .

جاه وسلطان وعز وخير ورزق وفير ، والشاب ايضا من عائلة مقتدرة ، لكن كل شىء هنا له اصوله وله تقاليدة التى لايستطيع احد ان يحيد عنها .

هذا الشاب ظل يتردد على منزل خطيبته لمدة عام لم يفعل شىء خطأ لكنه انهى العلاقة الجميلة بينه وبينها بشكل مأساوى كبير.

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كان من الممكن ان يمر الموقف بهدوء لانها ستصبح زوجته ثانى يوم لكن احدى الفتيات والتى تعمل خادمة بالقصر اشاعت الخبر بين الناس .

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وعلم اهلها بذلك ولم يفعلوا شىء واطمأن العريس وخرج من منزل زوجته على امل ان يتم زفافه فى الغد .

وبالفعل تم تجهيز العروس وكان شىء لم يكن وتم العرس واقاموا عرسا كبيرا لهما وفرح بهم اهل القرية جميعا .

وعندما تقدم ليضع يده بيد زوجته حتى تبدأ لحظات الزفاف الى منزلهم .

ولم يشعر الا واحد افراد عائلة العروسة راح يصوب من بندقيته الالية مجموعة من الطلقات يحى بها الفرح ولا ينسى ان يصوب 3 طلقات على رأس العريس ليرديه قتيلا فى الحال .

وتحول العرس الى ميتم وتم زفاف العريس الى القبر.

قسم فضائح ومفسدون :

هذا القسم قد تم تخصيصة لكل الجرائم فى العالمين العربى والغربى نترصد من خلالها الجرائم بانواعها لنفضح اهلها حتى يعتبروا وحتى يكونوا عبرة للاخرين وللدخول لهذا القصم اضغط هنـــــــــــــا

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