ريهام سعيد تعلن عودتها من جديد

بعد الأزمة التي مرت فيها المصرية ريهام سعيد، والهجوم الشرس التي تعرضت له من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي عليها عقب اساءتها لأصحاب الوزن الزائد، وتقديم شكاوي ضدها ومطالبات لوقف عملها، عادت لتعلن عبر حسابها الشخصي العودة للعمل من جديد.

وأعلنت المصرية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على منصة الفيس بوك، عودتها للعمل الإعلامي قائلة :" انتهت الصدمة، الآن أستعد لعمل جديد ومشروع جديد.. ترقبوا".

يذكر أن ريهام سعيد، توقفت عن العمل الإذاعي من قبل قناة الحياة عقب تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم عبء على أسرهم وعلى الدولة، ويقومون بتشويه المنظر العام في مصر.

و عقبت على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلة:" تلقيت اتصالات هاتفية كثيرة لمعرفة رد فعلي على القرار أنا أحترم أي قرار يصدر، كل ما في الأمر أنني كنت سأكمل ما تبقى لي في العقد، ولن أتراجع عن قرار الاعتزال" ، وفقاً لموقع في الفن.

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تابعت، لقد وقعت في مشكلات كثيرة من قبل، ولم اتخذ قرار الاعتزال، لكن هذه المرة أنا أشعر بالتعب لأن هناك من يريد الإيقاع بي ويقوم بحملات ضدي، ويتحكم في مصيري بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أنا تعبت وجيه الوقت اللي أخد فيه بالي من ولادي".