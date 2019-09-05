شاهد: تصادم شاحنة بقطار سريع في اليابان

وقعت حادثة مروعة اليوم الخميس، في إحدى السكك الحديدية في مدينة يوكوهاما باليابان، مما أدى الى اصطدام قطار سريع بشاحنة على خط السكة الحديدية المؤدي الى طوكيو عاصمة اليابان.

مما أدى الحادث الى وقوع أكثر من 30 اصابة في صفوف المواطنين ، وإصابة خطيرة لسائق القطار في الستينات من عمره واثنين بجروح متوسطة، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج المناسب.

ونشرمقطع فيديو قصير عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيها من مكان الحادثة تحطيم الزجاج، واشتعال النار في الشاحنة وإخراج نصف القطار عن القطبان، مما تسبب في فزع وهلع الركاب الذي نزلو من القطار.

Advertisements

وتناثرت الصناديق المحطمة على سكة القطار بينما قام رجال الإنقاذ بتمشيط الموقع، و قالت السلطات، بما في ذلك وزارة النقل، إنها تحقق في سبب الحادث لكنها لم تتمكن من تقديم مزيد من التفاصيل، وفقاً لموقع لبنان 24

من الجدير ذكره، أن الحادث وقع بالقرب من محطة يستخدمها أكثر من 19 ألف شخص كل يوم، بينما لم ترد أي معلومات عن موعد استئناف خدمات القطار.