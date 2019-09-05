شاهد: كيف أصبح ابن الفنانة السورية رويدا عطية

فاجأت الفنانة السورية رويدا عطية رواد مواقع التواصل بنشرت على حسابها على تطبيق "إنستغرام" فيديو جديداً لها برفقة ابنها زين، حيث بدت في الفيديو الذي سجلته أمام المرآة بنفسها وهي تحمله وتقبله مراراً من دون إظهار وجهه.

وكتبت الفنانة السورية تعليقاً طريفاً جاء فيه: "الشوق الشوق، الحضن الحضن، يسعد صباحكم" محققة بذلك أكثر من 49 ألف مشاهدة.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من المتابعين حيث ركزت التعليقات على شكل الطفل والتغيير الذي طرأ عليه مطالبين الفنانة بكشف وجهه.

ويشار إلى أن رويدا عطية أحدثت في وقت سابق صدمة كبيرة في أوساط المتابعين بعدما كشفت بعض الحقائق عن زواجها السابق.

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وقالت في حلقة من برنامج "مع أو ضد" إنها تزوجت عندما كانت تبلغ 17 عاماً وإن زوجها كان أكبر منها بـ20 عاماً. وأشارت إلى أن المشاكل نشأت بينهما بعد مرور عام واحد على الزواج وأنه كان يضربها.

وتابعت أنها طلبت الطلاق بعد مشاركتها في برنامج "سوبر ستار"، موضحة أن زوجها جعلها تشارك في البرنامج كي يستغل صوتها.

وعبيدة حيدر عطية الشهيرة باسمها الفني رويدا عطية (1 يوليو 1982 -)، مغنية سورية، ولدت في مدينة تلكلخ التابعة لمحافظة حمص، لأب سوري وأم مصرية، شاركت في مسابقة سوبر ستار على تلفزيون المستقبل وحصلت على المرتبة الثانية، وكان عمرها آنذاك 19 سنة.