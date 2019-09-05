تعاقد جديد لسارة الطباخ مع تامر عاشور

كشفت المصرية سارة الطباخ، بالتعاقد مع المغني المصري تامرعاشور لإدارة أعماله الفنية الخاصة، مضيفةً أن انضمام تامر إضافة قوية للشركة لما يتمتع به من موهبة خاصة وجمهور كبير في العالم.

وأعلنت سارة الطباخ مدير شركة earth production، عن توقيع عقد توليها إدارة وإنتاج أعمال غنائية للفنان تامر عاشور، وتم الاتفاق على العديد من المفاجئات التي سوف نقدمها خلال الأيام القادمة.

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من جهته، عبر الفنان تامر عاشر، عن اعتزازه بالتعاقد مع سارة الطباخ، كونها تفهم بدقة كا مايحدث في الساحة الفنية العربية، وتعرف جيداً مع من تتعامل، وأتوقع مزيد من النجاحات معها، وسوف نحقق نقلات فنية غير متوقعة، وفقاً لموقع القاهرة 24

يذكر مؤخراً، نشبت خلافات مع الممثل محمد الشرنوبي وسارة الطباخ بعد فسخ الخطوبة بينهما، وعقد الاحتكار الذي وقعه لمدة 10 سنين والشرط الجزائي مبلغ 600.000 دولار، ولا يحق للشرنوبي إمضاء أي عمل سواء تمثيل أو غناء.