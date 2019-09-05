بعد إصابته بالسرطان الفنان زكي فطين عبدالوهاب يعلن عن خبر سعيد لجمهوره

كشف الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب في تغريدة عبر حسابه على الفيس بوك تطورات حالته الصحية ،لافتا الى أنه سوف يتوقف عن أخذ علاج الكيماوي لمدة شهرين .

وقال الفنان زكي فطين عبد الوهاب" في تغريدة : "سار.. نتيجة الأشعة مُرضية، وهو وقف العلاج الكيماوي مدة شهرين للمتابعة.. كده هرجع اعيش حياتي العادية.. وباي باي كيماوي".

وكان "عبد الوهاب" كشف عن دخوله في أزمة مالية طاحنة بسبب عدم مشاركته في أي أعمال فنية خلال الفترة الماضية إثر إصابته بالسرطان، مشيرا إلى أنه اضطر لبيع سيارته لكي يستطيع الإنفاق على علاجه وحتى لا يضطر للاستدانة من أحد.

وأكد الفنان المصري أنه سيتوقف عن العلاج الكيماوي لمدة شهرين نظرا لنتيجة الأشعة التي أجراها وسيعود لحياته الطبيعية طوال هذه الفترة، وكتب عبر حسابه على Facebook: "خبر سار .. نتيجة الأشعة مرضية وهوقف ال chemo therapy لمدة شهرين للمتابعة .. كده هرجع اعيش حياتى العادية

وكان الفنان زكي فطين عبد الوهاب تحدث عن لحظة اكتشافه المرض، وذلك من خلال حلوله ضيفا مع وائل الابراشي في برنامج "كل يوم" والذي يعد أول ظهور إعلامي له منذ إعلانه عن إصابته بالسرطان.

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قال زكي فطين: "اكتشفت إصابتي بالسرطان منذ 5 شهور، وجاء الأمر بالصدفة دون أي مقدمات حيث كنت أجري بعض الفحوصات الطبية والتحاليل واكتشفوا وجود ورم خبيث في الجهتين بالرئة".

الجدير بالذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب أعلن، في مايو الماضي عن إصابته بمرض السرطان، بعدما نشر صورته وهو حليق الرأس على Facebok، وعلق: "أصدقائي الأعزاء، صورتي دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان في الرئة من شهر، بس أنا تمام و بتعالج، وبتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال دور برد وهيعدي، وأي مريض سرطان لازم يتعامل معه بنفس المنطق".