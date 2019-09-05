شاهد: لهذا السبب فنان شهير يجلد نفسه في وسط الشارع

تفاجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو للفنان الهندي الشهير سلمان خان أثار الجدل واستغراب الكثير من المتابعين .

وظهر سلمان خان وهو يتجول في أحد الشوارع أثناء تصوير أحد أعماله حتى يلتقي بمجموعة من الأشخاص يقومون بتقليد غريب، فكانوا يقومون بجلد انفسهم بواسطة سوط مقابل المال .

ليقرر سلمان خان أن يأخذ أحد السياط وضرب نفسه بواسطته ليظهر تفاعله مع أولئك الأشخاص قائلا : ” أشعر معكم و أشاطركم الألم ” .

Advertisements

ونشر الفنان الهندي الفيديو الذي يقوم فيه بجلد نفسه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” والذي حقق ملايين المشاهدات منذ طرحه وحتى الآن .

وظهر سلمان خان لأول مرة في فيلم بيوي هو تو آيسي (1988) بدور ثانوي، نجاحه التجاري الأول كان في فيلم مين بيار كيا عام (1989)، و الذي حصل فيها لأول مرة على جائزة فيلم فير لأفضل أداء ذكر.