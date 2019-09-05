عبير الشرقاوي تعيد الجدل للفن المصري

أثارت الفنانة المصرية عبير الشرقاوي موجة موسعة من الجدل بين الجمهور المصري بعد تصريحاتها الأخيرة حول محاولة الفنان محمد سعد سرقتها.

عادت عبير الشرقاوي للظهور إعلامياً عبر نبش اخبار تتعلق بحياتها الشخصية كان آخرها محاولة الفنان محمد سعد سرقتها وضربها أثناء مشاركتهما في مسرحية قصة الحي الغربي عام 1998.

شريحة واسعة من الجمهور لم يتعرفوا على عبير الشرقاوي أو أعمالها نظراً لاعتزالها الفن منذ فترة كبيرة وقلة أعمالها الفنية كذلك.



عبير الشرقاوي هي ابنة المخرج المسرحي جلال الشرقاوي وتلقت تعليمها المسرحي في قسم المسرح في الجامعة الأمريكية تبعها مشاركتها في عملين فنيين جعلا اسمها يظهر فنياً هما مسلسل عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد وفيلم حلق حوش.

أعلنت اعتزالها منذ سنوات وأعلنت بعدها ارتدائها الحجاب وتوجهها لتقديم البرامج الدينية عبر قناة اقرأ إلا أن انتاج البرنامج قد توقف بشكل مفاجئ.

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شاهدها الجمهور للمرة الأخيرة في مسلسل مش ألف ليلة وليلة عام 2010 وبعدها انتشرت أنباء حول مشاكلها مع طليقها واتهامها له بقتل ابنهما الوحيد جلا، بحسب "في الفن".



