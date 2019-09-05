المطربة نجوى كرم تستعد لطرح أغنيتها الجديدة

كشفت المطربة اللبنانية نجوى كرم، عن إعلان فيديو كليب واغنية بعنوان "بعشق تفاصيلك"، في الأيام القادمة وتم تصويره في شوارع لبنان مثلما حصل في أغنيتها الأخيرة ملعون ابو العشق .

نشرت روتانا عبر حسابها الشخصي، إعلاناً تشويقياً لفيديو كليب بعشق تفاصيلك، وصور لكواليس التصوير، المقرر طرحه قريباً وذلك بعد طرح أغنية الكليب حصريًا عبر تطبيق ديزر للموسيقى، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، وتوزيع استوديو طوني سابا.

وظهرت نجوى كرم في الكواليس، بشوارع بيروت وهي تتلاحم مع جمهورها حيث تغني الكليب مع المارة في الشارع، مثلما فعلت في كليبها الأخير "ملعون أبو العشق"، الذي طرحته قبل أشهر وحقق نجاحاً كبيرا.

وتعتبر فكرة كليب نجوى كرم الجديد "بعشق تفاصيلك"، مستوحاة من فكرة كليبها الأخير، ولكن شمل تصوير الكليب الجديد مختلف المدن والمناطق اللبنانية تن تصويره على مدار 25 يوم، بينما تم تصوير "ملعون أبو العشق" في شارع الحمرا في بيروت فقط، وفقاً لموقع صدى البلد.

يشار إلى أن نجوى كرم طرحت مؤخراً عملين في وقت واحد هما أغنية "كتير حلو" من كلمات وألحان عماد شمس الدين وتوزيع هادي شرارة، واغنية "ملعون ابو العشق” وهي من كلمات عامر لوند، مما لاقت نجاح كبير وواسع وتخطت الـ 71 مليون مشاهدة.