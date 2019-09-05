حقيقة القبض على المطربة بوسي من داخل شقتها

تفاجئ الجمهور المصري الليلة الماضية بالأنباء الواردة حول القبض على المطربة الشعبية بوسي على خلفية أحكام قضائية صدرت ضدها بشكل غيابي.

وانتشر خبر القبض على بوسي من داخل منزلها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة كالنار في الهشيم رغم نفي دير اعمالها وعضو نقابة المهن الموسيقية للخبر حتى الآن.

وصدرت أحكام قضائية نهائية ضد بوسي على خلفية قضية تحرير شيكات بدون رصيد لطليقها ومدير أعمالها السابق فطين سعيد وعدم التزامها باتفاقات مسبقة معه حول حصوله على نسبة من أرباحها مقابل إدارة أعمالها.

في السياق ذاته أعلنت محكمة جنح التهرب الضريبي قرارها بتأجيل محاكمة بوسي في اتهامها بالتهرب من سداد مبلغ مليون و827 ألف جنيه خاصة بالضرائب، إلى 30 سبتمبر القادم لتقديم ما يفيد سداد المبلغ والتصالح مع الضرائب، وذلك بعد أن تم الحكم عليها بالحبس لمدة عامين مع دفع كفالة 50 ألف جنيه.

فيلم انت حبيبي وبس والذي تشارك بوسي في بطولته الرئيسة يستمر عرضه في دور السينما المصرية حالياً بمشاركة محمود الليثي و محمد ثروت، هالة فاخر ونرمين ماهر ومحمد محمود وآخرون، بحسب "ليالينا".