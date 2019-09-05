شاهد لحظة وفاة حسين بن حريفش الهلالي في جبل عفف

نشرت مصادر محلية، مساء يوم الأربعاء، تفاصيل سبب وفاة حسين بن حريفش الهلالي، موضحة أنه لقي مصرعه جراء انقلاب مركبة ثقيلة "تراكتور" كان يستقلها في قمة جبل عفف بمحافظة أضم في المملكة العربية السعودية.

وذكرت المصادر أن ساحة العرضة الجنوبية ودعت اليوم واحدا من أبرز عشاقها في محافظة أضم والليث، حيث كان قد اشتهر الراحل حسين بن حرفيش الهلالي منذ نعومة أظافرع بحبه للعرضة الجنوبية وفن الزير

وفي التفاصيل، فقد تعرض حسين بن حرفيش الهلالي لحادثة انقلاب في جبل عفف، حيث كان يقود "تراكتور"، الأمر الذي أدى الى انحرافها عن مسارها وانقلابها ووفاته على الحال، حيث نعاه العشرات من القبائل والمحبين في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي سياقٍ متصل، باشرت الجهات الأمنية في المملكة بالتحقيق في سبب انقلاب مركبة بن حرفيش، عقب نقل جثمانه إلى مستشفى أضم، حيث جرى العثور عليه متوفيا على بعد أمتار من موقع الحادث وعليه صخور تدحرجت جراء السقوط.

وبهذا الصدد، قال عبدالله البصراوي عبر تويتر : "إنا لله وإنا اليه راجعون انتقل الى رحمة الله الشيخ حسين بن حريفش الهلالي اثر انقلابه بمعده ثقيلة في قمة جبل عفف بمحافظة أضم من اجل فتح طريق السياحة ويعد الشيخ حريفيش رمز من رموز منطقة مكة في مجال التراث الشعبي وسوق عكاظ و هو من الداعمين لتراث الشعبي بمحافظة الليث و محافظة أضم".

وكذلك محمد بن حوقان المالكي كتب عبر حسابه : "اخونا وصديقنا حسين بن حريفش الهلالي يطلبكم الحلّ لكل من يعرفه ومن لا يعرفه دعواتكم له بالرحمة والمغفرة فقد كان سمحاً جواداً كريماً".