تراند اليوم : سما المصري تحلب البقرة! – فيديو

فاجأت الراقصة الاستعراضية سما المصري متابعيها ونشرت مقطع فيديو جديد ظهرت فيه تحلب البقرة، خلال وجودها داخل مزرعة حيوانية.

علقت سما على الفيديو وقالت: (الجاموسه حنت وجابت لبن وانا باحلبها…..حد عايز لبن؟؟ الفيديو كامل علي قناتي ع اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري…..لبن فريش).

من جهة أخرى انتشر فيديو جديد للراقصة المصرية سما المصري، تظهر فيه تسبح بالمايوه الأسود البكيني، وهناك من يُصورها فيديو من بعيد.

قالت المصري في الفيديو أنها تستمتع بالمياه وتجيد السباحة، وظهرت في إحدى اللقطات تُنزل المايوه لتظهر مؤخرتها أمام الجمهور.

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