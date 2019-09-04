إعلامية كويتية تشكر الرئيس عباس بعد شفائها

وجهت فجر السعيد الإعلامية الكويتية، الشكر لعدد من أمراء ورؤساء الدول العربية، عقب شفائها من الوعكة الصحية التي آلمت بها مؤخرا، ومن بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

وشكرت الإعلامية فجر السعيد التي تقضي فترة علاجية في باريس، الرئيس عباس، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي عهده، ورئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم.

كما خصت بالشكر كل من العاهل السعودي وولي عهده محمد بن سلمان على السؤال والاهتمام، مشيرة إلى أن مكتب ابن سلمان "لم يتوقف عن السؤال عنها" منذ بداية أزمتها الصحية.

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كما وجهت السعيد شكرها إلى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وزوجته وابنه جمال "الذين تواصلوا مع عائلتها للاطمئنان على صحتها"، بالإضافة إلى رئيس وزراء البحرين.

وكشفت الإعلامية الكويتية عن صعوبة الوضع الصحي الذي مرت به، لافتة إلى أنها دخلت في غيبوبة ورفضت بعض المستشفيات التعامل مع حالتها حتى تم إدخالها إلى مستشفى في باريس. بحسب ما أورده موقع عربي 21.

وأوضحت السعيد أنها تتماثل للشفاء، و"لكن وضعها الصحي لا يسمح لها بالعودة لمزاولة مهنتها كإعلامية بعد"، مشيرة إلى أن "الأطباء أبلغوها بأنها تحتاج إلى شهرين حتى تعود".