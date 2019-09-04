شاهد قصة المصورة رانيا الفردان بنت الوطن - سناب شات

تصدر وسم "بنت الوطن رانيا الفردان" مساء يوم الأربعاء، مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حيث يرجع ذلك إلى هدية قدمتها المصورة إلى بلادها بمناسبة اليوم الوطني 89.

وحول قصة رانيا الفردان، فإن المصورة السعودية عبر احد المنصات على سناب شات تقديمها هديه للوطن بأعمالها في اليوم الوطني 89 . روّج هذا الهاشتاق بالتزامن مع الفيديو المرفق في الأسفل.

وكانت المصورة الفردان قد صرحت مؤخرا أن حرية التنقل ونظرة المجتمع للمصورات أمثالها جعلت عملهن صعبا للغاية في شوارع المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى ضرورة تغيير هذه النظرة من قبل المجتمع.

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يشار إلى أن المصورة رانيا الفردان حصدت العديد من الجوائز المحلية والدولية خلال سنوات عملها الماضية، حيث كانت غالبيتها من مؤسسات خارج البلاد، الأمر الذي يدفعها دوما إلى قصد مكان آخر غير المملكة؛ بسبب تقديرهم للفن الذي تقدمه.

وتسعى المصورة الفردان إلى نقل صور عن حضارات متعددة وكذلك الواقع الحالي الذي تعيشه، حيث قالت مؤخرا إن الوضع اختلف تماما، كون المجتمع بات يتجاوب بشكل ملحوظ مع عدسة المصور على عكس ما كان يحدث سابقا من تخوفهم منها.

الجدير ذكره أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة، تقيم سنويا "ملتقى ألوان" حيث يعتبر برنامجا وطنيا مدعوما بشكل كامل من قبل الأمير سلطان بن سلمان الذي يهتم باحتضان المواهب الجديدة في مجال التصوير، فيما يقوم البرنامج على أساس إبراز المناطق السياحية في السعودية والارتقاء في التسويق لها من خلال عدة وسائل