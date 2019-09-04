تفاصيل اجازة اليوم الوطني لعام 1441 للطلاب والمؤسسات في السعودية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، أن يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري سيكون يوم إجازة رسمية في القطاع الخاص، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في تغريدة على «تويتر»، تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي سيوافق يوم الإثنين 24 المحرم لعام 1441 الموافق 23 سبتمبر 2019.

أما إجازة اليوم الوطني للطلبة في مدارس المملكة، فقد أعلمت وزارة التعليم أنها يوم واحد وبالتحديد في 24 /1/ 1441 الموافق 23 سبتمبر 2019.

ونوّهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن يوم الإثنين المشار إليه سيكون يوم إجازة رسمية، وذلك وفقاً لأحكام المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وهو ما يشمل جميع منشآت القطاع الخاص.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت في وقت سابق أن يوم الاثنين 24 محرم 23 سبتمبر الموافق لذكرى اليوم الوطني، إجازة رسمية لموظفي القطاع الحكومي، إضافة إلى يوم الأحد الذي يسبقه، وذلك لوقوعه بين إجازتين رسميتين.