حقيقة فصل أيام حضور الطلاب والطالبات في الجامعات المصرية

أكدت وزارة التعليم العالي في والبحث العلمي في مصر، أنه لا صحة مطلقًا لما يتردد من أنباء تفيد بفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات في الجامعات المصرية.

وشددت الوزارة على أن نظام الحضور بالجامعات المصرية لم يطرأ عليه أي تغير، وأنه يسير وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة حول هذا الشأن، وأن كل ما يثار من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة البلبلة.

وشدد وزارة التربية والتعليم على التزام كافة الجامعات المصرية بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول بها عالميًا، والتعامل الفوري مع الحالات التي تخرج عن الأعراف.

وطالبت الوزارة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من أنباء، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الأنباء قبل نشرها.

من جهته، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للتأكد من الأنباء التي تفيد بقيام الوزارة بفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات في الجامعات بداية من العام المقبل، ليتم تخصيص 3 أيام للبنين و3 أيام للبنات، وقد نفت الوزارة صحة تلك الأنباء.