شاهد: الفنانة هيفاء وهبي تنشر أغانيها على "ستوري إنستغرام"

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها بنشر عدد من أغانيها التي نالت شهرة في الآونة الأخيرة، حيث قام المشاركون بأداء أغانيها لتقوم بنشرها على صفحتها عبر الإنستغرام .

وقامت الفنانة وهبي بنشر مقاطع من أغانيها على صفحتها الخاصة "ستوري"، ووصفت هذه المقاطع بأنها كانت بأداء من معجبيها.

وفي وقت سابق، أثارت حفيدتا الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر أحدث صور لهم، حيث ظهرتا في غاية الأناقة بملابس قصيرة، وبدا الشبه كبيرا وواضحا بينهما وبين جدتهما.

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الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب، وحازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 «النساء المرغوبات»، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.