شاهد: العثور على مخلوق بحري يشبه وحوش هوليود

نشرت وسائل إعلام بريطانية مقطع فيديو في ولاية ألاسكا الأمريكية يظهر فيه مخلوق بحري غامق ذو أذرع برتقالية اللون.

وخلال أيام قليلة نال الفيديو أكثر من 1.2 مليون مشاهدة حيث قارن المستخدمون المخلوق البحري بالوحوش من أفلام الرعب.

وبحسب صحيفة "ذا ميررور" البريطانية عثرت سارة فاسر ألفورد قبالة ساحل جزيرة أمير ويلز على مخلوق صغير مرئي يتحرك ببطء برتقالي اللون وقامت بتصويره ونشر مقطع الفيديو .

وتم تصنيف الحيوان البحري كنوع من نجوم البحر التي تنتمي إلى فصيلة اللافقاريات. ويتكون جسمها من قرص مركزي مسطح تمتد منه أذرع طويلة مرنة تستخدمها للتنقل عبر القاع.