تصريحات مثيرة للجدل للفنان راغب علامة بشأن أحلام

أثارت تصريحات المطرب اللبناني راغب علامة بشأن تغير مظهر المغنية الإماراتية أحلام، جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت تصريحات الفنان راغب علامة خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مشاركته في مهرجانات غوسطا اللبنانية، بحسب مجلة "لها".

وتناول الفنان اللبناني كواليس لقائه أحلام ضمن لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذي فويس"، بعد الخلافات التي نشأت بينهما أثناء مشاركتهما في برنامج "أراب آيدول".

Advertisements

وقال الفنان اللبناني بأن لقاءه بأحلام كان وديا، إذ أن "أحلام تغيرت قلبا وقالبا وركز على الاختلاف في شكلها"، معتبرا أن هذا لعب دوراً في ذلك.

وعن البرنامج، قال إن لدى كل مدرب فريقاً عليه العمل ليصل أحد أفراده إلى النهائيات، مشيرا إلى أنه لا يمكن الخلاف أن يسود العلاقة بين أعضاء لجنة التحكيم، علماً أن هذا لا يمنع المزاح أحيانا.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد أصدرت تعليقا ناريا للفنانة أصالة نصري، خلال لقاء تلفزيوني، بعدما قامت الأولى بعمل "بلوك" للأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.