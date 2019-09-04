حقيقة تسوية ملف فضل شاكر مع الجيش اللبناني

تداول بعض مواقع الانترنت عن نية الفنان اللبناني فضل شاكر تسليم نفسه للجيش اللبناني بعد اتهامه مؤخراً بقضية قتل ضباط وجنود من الجيش وحكم عليه من خلالها غيابياً.

وبحسب المواقع قد روجت الصفحات ان الفنان فضل شاكر انتقل من مقر إقامته في مخيم عين الحلوة ونحديداً حي التعمير، الى جهة مجهولة تمهيداً لتسليم نفسه للجيش، لإنهاء ملفه الأمني العالق في المحكمة العسكرية منذ سنوات.

وقيل أن ثمة تسوية سوف تساهم في الإعلان عن برأته من الإتهامات المنسوبة إليه، خصوصاً بعد تبرأته من القتال ضد الجيش في معركة عبرا، مع مجموعة ​الشيخ أحمد الأسير.​

ووفقاً للمعلومات، أن فضل لم يخرج من المخيم ، وفي حال هناك نية لتسليم نفسه فسوف يفعل بالتنسيق مع مخابرات الجيش في الجنوب، وتفيد أن هناك نوع من التأني في الإقدام على خطوة الخروج من حي التعمير، على الرغم من أن ثمة أحكام اشارت الى برأته من ملفات أمنية، و لم يتبق سوى دعوى الإساءة الى سوريا، والتي حكم عليه من خلالها غيابياً، وفقاً لموقع الفن.

يذكر منذ سنوات، قد أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، بسجن الفنان فضل شاكر المتهم بالمشاركة في احداث عبرا التي أسفرت عن سقوط 18 من الجيش، وقضت المحكمة غيابيا على شاكر بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من كافة حقوقه المدنية.