شاهد: ما علاقة دنيا بطمة بحساب "حمزة مون بيبي"

نفى المنتج محمد ترك زوج المغنية المغربية دنيا بطمة، تورّط زوجته وشقيقتها ابتسام في قضية حساب الفضائح "حمزة مون بيبي"، الذي تم توقيفه مؤخرًا.

ووجه الترك في الفيديو اتهامات لوسائل إعلام مغربية بخلق الفتنة على غرار موقع ”شوف تيفي“، وهدد بأنه سيقاضيه لنشره أخبارا زائفة حول زوجته.

وتداولت مواقع التواصل في المغرب خبرا عن التحقيق مع دنيا بطمة إثر تورطها مع حساب ”حمزة مون بيبي“، الذي كان متخصصا بنشر فضائح الفنانين وأسرارهم على "انستغرام"، وذلك بعدما توقف الحساب دون سابق إنذار، وتحدثت أخبار عن اعتقال صاحبه، والتحقيق مع عدد من الأشخاص الذين كانوا يسرّبون له أخبار الفنانين.

وفي وقت سابق، اتهم عدد من الفنانين دنيا بطمة بكونها هي وصديقاتها وراء هذا الحساب وتستخدمه لتصفية حسابات، خصوصا أن صاحب الحساب المذكور دأب على مدحها والدفاع عنها، إلا أن المغنية المغربية دائما ما نفت صلتها به.

ومن هؤلاء الفنانين المغنية المغربية سعيدة شرف، التي نشب بينها وبين بطمة خلاف حاد في الآونة الأخيرة، وتقدمت آنذاك بشكوى ضد حساب ”حمزة مون بيبي“، وهو ما يرجح أن يكون السبب وراء إيقاف الحساب وصاحبه.