تفاصيل وفاة الاعلامي أحمد المرشد في القاهرة

أعلن نبيل الحمر المستشار الإعلامي في الديوان الملكي البحريني، اليوم الأربعاء، عن وفاة الإعلامي أحمد المرشد، في العاصمة المصرية القاهرة، إثر أزمة قلبية حادة ألمت به بشكل مفاجئ.

ونشر المستشار الإعلامي الحمر، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ’’تويتر‘‘ عن وفاة أحمد المرشد، قائلًا: ’’فقدنا اليوم الأخ والصديق الزميل الصحفي والإعلامي أحمد المرشد، وذلك إثر أزمة قلبية حادة ألمت به صباح اليوم في القاهرة‘‘.

الاعلامي أحمد المرشد، بدأ مشواره مع الإعلام في منتصف السبعينيات من القرن الماضي في قسم الأخبار، في إذاعة البحرين، ثم اتجه إلى تلفزيون البحرين، وبعدها انتقل إلى قسم الأخبار في وزارة الإعلام مع بداية الثمانينيات، ثم أصبح مشرفًا على قسم التصوير الفوتوغرافي وبعدها التصوير التلفزيوني.

واستمر أحمد المرشد في نشاطه الإعلامي بعد التقاعد من العمل في الإعلام الرسمي، وأصبح له العديد من الكتابات والمقالات، من بينها مقال أسبوعي في جريدة الأيام وكتابات في صحف مصرية، من بينها روز اليوسف والأخبار.

وتولى المرشد إدارة موقع ’’صدى العرب‘‘ عام 2016، وبعد ذلك بعام، تم تعيينه خبيرًا إعلاميًا في مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.