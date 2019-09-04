مقطع فيديو يثير غضب إليسا

" الحيوان في أغلب الوقت أشرف من الإنسان"، هكذا علقت المطربة اللبنانية إليسا على مقطع فيديو قصير تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيها طفل صغير يقوم بإلقاء قطة من الطابق الرابع.

وغردت إليسا عبر حسابها الشخصي على منصة التويتر، مع مقطع فيديو معلقةً " الحيوان بمعظم الأحيان أشرف من الإنسان يللي تربى على الجهل وبيعلم ولادو نفس الشي. هالفيديو فيو جريمة إنسانية خطرة".

علق المتابعين عليها وأكدوا على مقولتها، مما أثار الفيديو غضب الكثير وتم نشره بشكل واسع مستنكرين الجريمة وطالبوا بضرورة وجود رقابة ومحاسبة كل شخص يأذي حيوان، وفقاً لموقع lbc

ويذكر أنه لا يزال الاعتداء على الحيوانات أمراً شائعاً في لبنان، فلا من حسيب أو رقيب لردع هذه الآفة المتكررة.