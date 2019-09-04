تراند اليوم : طليقة خالد يوسف تنشر صورة جريئة بـ«قميص النوم» من داخل غرفتها...



شاركت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب- طليقة المخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف- جمهورها بصورة جريئة لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من داخل غرفتها.

وحلت ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة بقميص النوم، فيما قال البعض أنه فستان أصفر قصير يشبه "قميص النوم" واعتمدت علي إظهار أنوثتها بعدم وضع ميكب علي وجهها مع الإمساك بشعرها وإسداله علي كتفيها.

وعلقت ياسمين الخطيب علي الصورة قائلة "صنع في مصر ".

ولقيت صورة ياسمين الخطيب، ردوداً واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "فخر الصناعة المصرية "و "تحيا مصر " و كراش مصر الاول " هو فيه كده " و "حد يخطف قلب حد كدا "، وما بين مهاجمين بألفاظ خادشة بسبب تعمدها إثارة الجدل بصور جريئة.