سائحة تدفع 3 آلاف دولار ثمن شاورما في القدس

تفاجئت سائحة أجنبية، بأنه تم سحب ما يقارب 3.000 دولار أمريكي من من بطاقتها المصرفية عند شرائها ساندويش شاورما خلال تجولها في مدينة القدس .

ووفقاً لموقع "سبوتنيك"، فإن بعد فترة من الوقت، عادت السائحة الأجنبية للمطالبة بإعادة نقودها التي دفعتها على وجبة باهظة الثمن مايقارب 2800 دولار، وفقاً لها، وذلك بعد أن تم تقديم بلاغ في الشرطة الإسرائيلية.

من جانبه اوضح صاحب محل بيع الشاورما، " أن ماحدث خطأ من قبل موظف، عند إعطائه بطاقة مصرفية لدفع ثمن الوجبة، وتم سحب هذا المبلغ، ولكن بعد معرفة بالخطأ تم إعادة الأموال الى حسابها".

وقال الموظف : " إن وسائل الإعلام الإسرائيلية لديها خطة لخداع السياح الذين لا يشكون في شيء، وهذا أحد الأسباب التي دفعتني إلى التوقف عن العمل، لقد بدؤوا في الخداع بالأسعار، وهذا أمر فظيع، الشرطة جاءت مع السياح ثلاث مرات".