زوجة تامر حسني تعلق على إطلالته الجديدة

علقت المغربية بسمة بوسيل زوجة المصري تامر حسني، على صورة نشرها على منصة الإنستغرام يظهر فيها بحلاقة شعره بالكامل وقالت ممازحة:" أنا مش عارفة أشيل الموس من ايده".

كان قد نشر تامر حسني صورة جديد له بحلقة شعر بالموس، حيث شارك مؤخراً بإطلالة جديدة لاستعداده لتصوير فيلم جديد بعنوان "مش أنا"، وتسجيل أغانيه و تحضيرات لتصوير فيديو كليب القادم.

لترد عليه زوجته بسمة بوسيل، في احدى التعليقات قائلة " أنا نفسي مش عارفة أشيل الموس من ايده، بس هذا الشكل المفضل لي، دائما وسيم يا تيمو".

جدير بالذكر أن تامر حسني قرر حلاقة شعره تماما بالموس استعدادا لتصوير أحدث أفلامه "مش أنا"، وهو من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، وستتولى إخراجه المخرجة الشابة سارة وفيق، في أول تجربة إخراجية لها في السينما

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و الفيلم يشارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق‎، وفقاً لموقع في الفن.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني، كان فيلم البدلة وهو قصة تامر حسني، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، من إخراج ‏محمد العدل وإنتاج وليد منصور، وحققت نجاح كبير وإعجاب الجمهور.



