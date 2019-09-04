الشرطة تعتقل الفنانة بوسي لهذا السبب

اعتقلت الشرطة المصرية الفنانة الشعبية بوسي، صباح اليوم، وذلك بعد صدور حكم قضائي ضدها لتحريرها شيكات بدون رصيد منذ سنوات، وإخلالها باتفاقات قديمة.

وألقت قوات الامن على بوسي في منزلها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديد، عقب صدور أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، حصل عليها طليقها ومدير أعمالها السابق، بسبب تحريرها عدد من الشيكات بدون رصيد.

بالإضافة بإخلالها اتفاقات قديمة مع طليقها ومدير أعمالها، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معها كنسبة عن إدارة أعمالها، وفقاً لموقع في الفن.

و يذكر أن المطربة بوسى يعرض لها حاليًا فيلم "أنت حبيبى وبس"، ويشاركها بطولته المطرب محمود الليثي والممثل الكوميدي محمد ثروت، وهالة فاخر ونرمين ماهر ومحمد محمود وآخرون، للمنتج أحمد السبكي.