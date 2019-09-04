حسام حبيب يوضح سبب اختفاء زوجته شيرين

رد المغني المصري حسام حبيب، على الأخبار التي تم تداولها بشأن اختفاء زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب على الساحة الفنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حملها، ومؤكداً ان ذلك لا اساس له من صحة.

و نفى حسام حبيب عبر برنامج اي تي ET بالعربي، الأخبار المتداولة حول حمل زوجته شيرين، وسفرهم الى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أنهما في رحلة سفر الى لندن وليس أمريكا، و اختفائها عن الحفلات والسوشيل ميديا بسبب السفر، وفقاً لموقع في الفن.

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب أحيت حفلها الغنائي الأول في الرياض، خلال شهر أبريل الماضي. كما طرحت آخر أغنانيها بعنوان يا بتفكر يا بتحس في مسلسل خمسة ونص خلال رمضان 2019، وأغنية الحب خدعة باللهجة الخليجية التي حققت نجاح كبير.