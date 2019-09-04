شاهد رد زوج أنغام على أبنها عمر

هاجم أبن الفنانة أنغام زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ، ما دفع الأخير الى الرد عليه في أحد البرامج التلفزيونية الذي يبث على قناة دبي.

وأكد زوج انغام أن كل شخص له تصرفه وأنه يقدر الضغوط ، إنه حزين لوصول الأمر إلى هذا الحد، ولكنه لا يريد أن يعطي للأمر أهمية ولكن كل ما يهمه هو زوجته النجمة أنغام.

وكان عمر عارف، نجل أنغام الأكبر، قد شن هجوما عبر حسابه على موقع "إنستغرام" علي أحمد إبراهيم، ولكن فى الوقت نفسه أكد على حبه لوالدته.

وتابع زوج انغام : "المشاحنات سهلة لكني أريد الحفاظ على علاقتي بزوجتي أنغام في المقام الأول"، مضيفا: "الأمر لا يحتاج لاستعراض وشو".

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وأردف: "أن ما يغضبني هو أن يصل الأمر إلى أولادي، وهو ما أرفضه تماماً"، وأكد أن الناس لا تعرف تفاصيل حياته وبالتالي تحكم عليه من خلال كلام الغير".

وتكلم زوج انغام عن علاقته بطليقته، مؤكداً أنها علاقة خاصة به هو وهي فقط ولا يحق لأي أحد أن يتدخل فيها.