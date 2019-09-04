عازف غيتار ألماني يهدي زوجته جزءاً من سور برلين (شاهد)

حظيت عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم بهدية طريفة من زوجها عازف الغيتار الألماني توم كاوليتس، وهي جزء من سور برلين الذي فصل شقيها الشرقي عن الغربي لأعوام مديدة، في لفتة جميلة بمناسبة مرور شهر على إقامة حفل زفافهما.

ونشرت كلوم (46 عاما) على موقع “إنستغرام” فيديو تظهر فيه رافعة تقوم بوضع جزء ملون من السور في حديقة المنزل. وكتبت كلوم: “اليوم وصلت هدية مميزة من زوجي.. جزء من سور برلين، الذي قسم المدينة على مدار 28 عاما”.

وذكرت كلوم وفقاً لصحيفة القدس العربي، أن زوجها ولد في الجزء الشرقي لبرلين قبل أربعة أسابيع على سقوط السور، مضيفة أنه تمتع بذلك بفرصة عيش الحرية والسعادة والإبداع والفن والأمل، وكتبت: “سأنظر كل صباح إلى هذه القطعة الجميلة في حديقتي وأنا على علم بأن الأسوار ليست بحاجة إلى البناء، بل يجب سقوطها”.

وأقامت كلوم حفل زفافها على كاوليتس (30 عاما) في 3 آب/ أغسطس الماضي على متن قارب فاخر قبالة جزيرة كابري الإيطالية.