جريمة قتل سيدة بمشاركة ابنتها وزوجها في لبنان

أقدام مواطن بقتل والدة زوجته بطريقة وحشية بمشاركة الزوجة داخل منزلهما في بلدة بقا عصفرين بلبنان، وذلك بعد خلافات حدثت بينهما لسرقة مجوهراتها الذهب التي تبلغ حوالي 50 ألف دولار في شهر مارس الماضي.

وأوضح قاضي التحقيق سمرندا نصار، أن صهر المغدورة م.س، المتزوج من ابنتها ف.ك، قاموا بقتلها بعد تقييد يديها ورجليها ولف عنقها بشرشف بواسطة شريط لاق وتثبيته على الوجه، وتبين أن الطرفين تعاركا مع المغدورة قبل قتلها، وهما أقدما على فعلتهما بهدف سرقة عشرين أونصة من الذهب يقدر منها حوالي 50 ألف دولار، وفقاً لموقع lbc

وأصدرت المحكمة، مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليهما لإقدامهما عمداً على قتل المغدورة، معتبرة في قرارها أن فعلهما ينطبق على جناية المادة 549 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الإعدام.