شاهد: أطول اصبع لشاب امريكي يثير ضجة

أشعل رواد منصات التواصل الاجتماعي، ضجة واسعة وانتشار كبير لمقطع فيديو يظهر فيه شاب أمريكي يعرض اصبع الإبهام في يده اليمنى وقد بلغ طوله أكثر من 10 سنتيمتراً.

ونشر شاب أمريكي جاكوب بانا عشريني من عمره، على منصة التويتر، مقطع فيديو يظهر فيه طول إبهامه، وسرعان ماجمع أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وأرسل له عشرات الآلاف من طلبات الصداقة.

ويقول بانا في الفيديو: "مرحبا بالجميع، هذا إبهامي، إنه طويل جدا، ولكنه حقيقي"، ويبدأ بعدها باستعراض ما يثبت طول إبهامه الشاذ، وفي النهاية يثبت أنه إبهام حقيقي، وفقاً لموقع لبنان 24.

وأوضح الشاب: "ليس هناك تفسير لهذا الطول الشاذ.. عندما يراه الناس يستغربون ويتعجبون، ويحاولون مقارنته بإبهامهم.. هذا يسعدني كثيرا.. إنه شيء رائع أن تتميز عن الآخرين، وأن تتقبل خصائصك الشخصية".