شاهد: حفيدتا الفنانة هيفاء وهبي تثير اعجاب الجمهور

تداول مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور لطفلتين وهف ودانييلا بإطلالة مميزة، تعود الصور لحفيدتا المطربة اللبنانية هيفاء وهبي ، مما أثارت ضجة واسعة واعجاب المتابعين بمظهر وإطلالة الطفلتين، وبدا الشبه كبير وواضح مع جدتهما.

ولاقت الصور التي نشرتها ابنة هيفاء وهبي زينب فياض، والدة الطفلتين، عبر حسابها الشخصي على منصة الإنستغرام، إعجاب المتابعين والجمهور والدتهما، وتفاعلوا على الصور وحركات الطفلتين بشكل واسع.

يذكر ان زينب فياض، هي ابنة هيفاء وهبي من زوجها الأول ابن عمتها (نصر فياض) الذي تزوجته في سن صغير، تم طلاقهما بعد إنجاب ابنته عام 1993، وقررت دخول عالم الفن والغناء.

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وكانت زينب فياض نشرت عبر حسابها الشخصي مؤخراً، منزل والدها في لبنان، وتصميمه الضخم والتماثيل والتحف الاثرية الثمينة التي تزين المكان، اضافة الى الحديقة الغنية بالاشجار المثمرة المتواجدة في كل مكان، وفقاً لموقع سبوتنيك.

وقد تفاجأ المتابعين بالتقاطها صورة لمسجد بين الأشجار، وكشفت ان والدها شيده داخل حديقة المنزل للصلاة به وقالت "كانت فكرة حلوة من بابا تنجتمع على الصلاة"، وهي الصورة التي نالت إعجاب الكثير، و تفاعلوا معها واثنوا على فكرة والدها وشخصيته.