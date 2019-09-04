مصارع برازيلي يوجه رسالة تهديد لماكرون

غرد مصارع برازيلي، عبر حسابه الشخصي على منصة التويتر مقطع فيديو مصور، يوجه فيه رسالة تهديد للرئيس فرنسي ماكرون عقب حرب كلامية حدثت مع الرئيس البرزايلي.

ووصف البرازيلي الرئيس الفرنسي بـ المهرج، وكما هدد بخنقه، وقال خلال الفيديو :" إن النار المشتعلة هي فقط تلك التي تدور داخل القلوب البرازيلية وقلب رئيسنا، أيها المهرج"، مضيفاً "تعال الى هنا، سوف أمسكك من عنقك كالدجاج ولن تخدعني."

و أضاف: "إن بعض الناس سيخافون لأنني لقبته بالدجاجة، ذلك لأنني كنت أشكك في رجولته.. لقد رأيت كثيرا من الرجال الشواذ الذين هم أكثر رجولة من هذا المعتوه"

جاءت هذه الخلافات بعد حرب كلامية مؤخراً بين الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو والفرنسي ماكرون، حيث اتهمه بعدم احترام سيادة البرازيل من خلال تصريحاته حول الحرائق، وفقاً لموقع لبنان 24

يذكر أن البرازيلي اللاعب حاز رينزو غرايسي، حاصل على "حزام المرجان" من الدرجة السابعة، في رياضة "جيو جيتسو"، في حين خط تاريخاً حافلا في رياضة الفنون القتالية المختلطة، وفاز 14 مرة.