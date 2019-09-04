حقيقة وفاة الفنان سعد رمضان

ضجت منصات التواصل الاجتماعي، في خبر حادث غريب قد تعرض له المغني اللبناني سعد رمضان، إذ نشر الغالبية تغريدات تتحدث عن وفاة سعد بعد تعرضه لاختناق أثر طعام عُلق في أول المعدة أثناء تناوله الغداء مع والدته.

وأوضح وسام المولى مدير أعمال المغني سعد رمضان، أن ماحصل له لم يكن في الحسبان، فقد تعرض بشكل مفاجئ لحاد غريب وتعليق الطعام في معدته، مما ادى الى إغلاق مجرى الهواء وبالتالي انقطاع الأوكسجين عنه، فضاق نفسه وتم نقله الى المستشفى بعد ثلاث ساعات.

أضاف، رغم محاولته شرب المياه إلا ان اغلاق مجرى الهواء حال دون تمكن المياه من الوصول للمعدة، ونقل الى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت و خضع للعلاج، والإطمئنان على صحته وغادر المستشفى عائداً الى منزله، وفقاً لموقع بصراحة.

يشار الى أن رغم مغادرته المستشفى الا انه سيخضع لبعض المتابعة والفحوصات من قبل أطباء مختصين، خصوصًا ان هذه ليست المرة الاولى التي تحصل معه، الا انها كانت الاخطر على الاطلاق.