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تراند اليوم : مصر.. إخلاء سبيل منى الغضبان في قضية ”فيديوهات خالد يوسف الجنسية“

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عبدالله المصري-الخليج 365

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل سيدة الأعمال بكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامها بالظهور في فيديو إباحي مع المخرج المصري الشهير .

وألقت الشرطة المصرية القبض على منى الغضبان، بداية العام الجاري، للتحقيق معها، بعد تسريب فيديو إباحي لها مع خالد يوسف.

وفي التحقيقات اعترفت الغضبان بصحة الفيديوهات، لكنها قالت إن تصويرها جرى بمعرفة المخرج نفسه، والذي كان متزوجًا بها عرفيًا عام 2010.

يذكر أن الواقعة تسببت في ضجة كبيرة، خاصة بعد انتشار فيديوهات مماثلة للمخرج نفسه مع فنانتين مصريتين، هما وشيماء الحاج.

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