نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 اصدار 3 سبتمبر - البطاقات الرابحة

أعلن معرض دمشق الدولي اليوم الثلاثاء، الموافق 3 سبتمبر عن نتائج سحب يانصيب 2019 عن الأسبوع الماضي، وتم إعلان أرقام البطاقات الرابحة والمناطق التي بيعت فيها.

تابعوا معنا اليوم في وكالة سوا الاخبارية الاعلان عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 الاصدار الجديد - 3 سبتمبر، من خلال القنوات التالية:

قناة سوريا دراما، موقع أرض المعارض، الفضائية السورية، وغير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتادت نشر الأخبار المتعلقة بنتائج معرض دمشق الدولي.

في سياق آخر، ربح رجل ربح اليانصيب مرتين هذا العام، حسب وسائل إعلام أميركية، حيث روبرت ستيوارت 100 ألف دولار في بطاقة يانصيب مباشرة، بعد ثلاثة أشهر من فوزه بمليون دولار من ورقة يانصيب أخرى، حسب شبكة أيه بي سي نيوز.

واشترى الرجل الذي يقيم في مدينة كينيبونك في مين، بطاقة بـ25 دولارا ليربح أربعة آلاف أضعاف المبلغ الذي دفعه، وفي مايو الماضي، دفع ستيوارت 25 دولارا لقاء بطاقة يانصيب تبين أنها الرابحة، فأخذ معه إلى البيت 710 آلاف دولار بعد خصم قيمة الضريبة.